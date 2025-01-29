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Сегодня, 06:10

«Айлендерс» обыграли «Колорадо», Романов забросил шайбу

Даниил Аршавский
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«Айлендерс» выиграли у «Колорадо» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

У хозяев дубль оформил Симон Хольмстрем, еще по шайбу забросили Андерс Ли, Бо Хорват и Александр Романов. Российский голкипер команды Илья Сорокин отразил 30 из 32 бросков соперников.
В нынешнем сезоне 25-летний Романов набрал 13 (2+11) очков за 35 игр.

Авторами голов «Эвеланш» стали Арттури Лехконен и Джек Друри.

«Айлендерс» набрали 51 очко в 49 матчах и занимают 14-е место в Восточной конференции, «Колорадо» идет 6-м на «Западе» с 62 баллами в 50 встречах.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Колорадо» — 5:2 (0:0, 1:1, 4:1)

Голы: Ли — 22 (Нельсон, Деанджело), 24:11 — 1:0. Лехконен — 21 (Маккиннон, Нечас), 33:00 — 1:1. Хольмстрем — 11 (Пажо), 41:54 — 2:1. Хорват — 18 (Ли, Перунович), 51:23 — 3:1. Друри — 5 (Нечас, Мэнсон), 54:55 — 3:2. Романов — 2 (Хольмстрем, Сизикас), 57:31 — 4:2. Хольмстрем — 12 (п.в., Пажо), 58:50 — 5:2.

Вратари: Сорокин — Блэквуд (57:41 — 58:50).

Штраф: 4 — 0.

Броски: 28 (11+7+10) — 32 (14+12+6).

Наши: Романов (25.12/5/+1), Цыплаков (10.29/1/0) — -.

29 января. Нью-Йорк. UBS Arena. 15735 зрителей.

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Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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