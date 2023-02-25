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Сегодня, 05:52

Сорокин сделал 25 сэйвов в проигранном матче «Айлендерс» с «Лос-Анджелесом»

Евгений Козинов
Корреспондент
25 февраля. «Айлендерс» — «Лос-Анджелес» — 2:3.
Фото USA Today Sports
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«Айлендерс» на своем льду проиграл «Лос-Анджелесу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3.

Российский вратарь Илья Сорокин отразил 25 из 28 бросков по своим воротам.

«Кингз» набрали 74 очка и идут на 2-м месте в Западной конференции. «Островитяне» идут на 7-й строчке в Восточной конференции — 67 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Лос-Анджелес» — 2:3 (0:0, 1:3, 1:0)

Голы: Дано — 15, 26:40 — 0:1. Калиев — 11 (Купари, Андерсон-Долан), 28:05 — 0:2. Виларди — 18 (Иафалло, Эдлер), 32:14 — 0:3. Добсон — 12 (бол., Нельсон, Ли), 36:34 — 1:3. Пелек — 4 (Пулок, Мартин), 55:23 — 2:3.

Вратари: Сорокин (58:38) — Куик.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 18 (5+8+5) — 28 (12+12+4).

Наши: Романов (15.32/0/-1) — -.

25 февраля. Нью-Йорк. UBS Arena. 17255 зрителей.

Илья Сорокин
Хоккей
НХЛ
ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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