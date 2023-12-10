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НХЛ

Сегодня, 06:17

«Айлендерс» в овертайме победили «Лос-Анджелес», Гавриков забил гол

Руслан Минаев
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«Айлендерс» дома победили «Лос-Анджелес» в овертайме матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

Хозяева проигрывали со счетом 0:2 перед третьим периодом. Дубль Андерса Ли позволил «Нью-Йорку» сравнять счет, а гол Жана-Габриэля Пажо в овертайме принес «Айлендерс» победу. У гостей шайбы забросили Адриан Кемпе и россиянин Владислав Гавриков.

«Айлендерс» набрали 31 очко и занимают 6-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Лос-Анджелес» с 36 очками — на второй строчке таблицы. «Запада».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Лос-Анджелес» — 3:2 ОТ (0:0, 0:2, 2:0, 1:0)

Голы: Кемпе — 9 (бол., Фиала, Даути), 25:40 — 0:1. Гавриков — 3 (Фиала, Дано), 29:08 — 0:2. Ли — 6 (Райлли, Барзал), 48:42 — 1:2. Ли — 7 (Мэйфилд, Хорват), 55:49 — 2:2. Пажо — 2 (Хольмстрем, Добсон), 60:13 — 3:2.

Вратари: Сорокин — Тэлбот.

Штраф: 15 — 13.

Броски: 30 (11+6+12+1) — 36 (9+15+12+0).

Наши: Романов (23.24/1/+1) — Гавриков (18.36/1/0).

10 декабря. Нью-Йорк. UBS Arena.

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