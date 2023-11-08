«Миннесота» обыграла «Айлендерс», Капризов забил гол

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграла «Айлендерс» со счетом 4:2.

В составе «Уайлд» Кирилл Капризов забросил победную шайбу, вратарь «островитян» Семен Варламов отразил 27 бросков.

После этого матча «Миннесота» с 12 очками занимает 10-е место в Западной конференции, «Айлендерс» с 13 очками — на девятой строчке «Востока».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Миннесота» — 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)

Голы: Марун — 2 (Эрикссон Эк, Миддлтон), 0:19 — 0:1. Добсон — 5 (Сизикас, Клаттербак), 11:00 — 1:1. Вальстрем — 1 (бол., Энгвалль, Ахо), 28:34 — 2:1. Леттьери — 1 (Болди, Фэйбер), 32:03 — 2:2. Капризов — 4 (бол., Зуккарелло, Юханссон), 46:50 — 2:3. Эрикссон Эк — 7 (Марун), 47:32 — 2:4.

Вратари: Варламов (57:29 — 59:51) — Флери.

Штраф: 12 — 14.

Броски: 28 (6+14+8) — 31 (9+12+10).

Наши: Романов (18.54/1/-2) — Капризов (17.13/4/0).

8 ноября. Нью-Йорк. UBS Arena. 13 527 зрителей.