Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:13

«Миннесота» обыграла «Айлендерс», Капризов забил гол

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграла «Айлендерс» со счетом 4:2.

В составе «Уайлд» Кирилл Капризов забросил победную шайбу, вратарь «островитян» Семен Варламов отразил 27 бросков.

После этого матча «Миннесота» с 12 очками занимает 10-е место в Западной конференции, «Айлендерс» с 13 очками — на девятой строчке «Востока».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Миннесота» — 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)

Голы: Марун — 2 (Эрикссон Эк, Миддлтон), 0:19 — 0:1. Добсон — 5 (Сизикас, Клаттербак), 11:00 — 1:1. Вальстрем — 1 (бол., Энгвалль, Ахо), 28:34 — 2:1. Леттьери — 1 (Болди, Фэйбер), 32:03 — 2:2. Капризов — 4 (бол., Зуккарелло, Юханссон), 46:50 — 2:3. Эрикссон Эк — 7 (Марун), 47:32 — 2:4.

Вратари: Варламов (57:29 — 59:51) — Флери.

Штраф: 12 — 14.

Броски: 28 (6+14+8) — 31 (9+12+10).

Наши: Романов (18.54/1/-2) — Капризов (17.13/4/0).

8 ноября. Нью-Йорк. UBS Arena. 13 527 зрителей.

НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Нью-Йорк Айлендерс
0
Читайте также
Эрлин Холанн встречается с футболисткой
Мама 12-летней фигуристки пожаловалась на издевательства над дочерью. Тренеры безмолвствуют
Посол Антонов обвинил США в обходе групповых ограничений ДОВСЕ
Путин указал на готовность «Росатома» разработать проект АЭС для Казахстана
Бойцы ВС РФ уничтожили с помощью РСЗО «Ураган» опорный пункт ВСУ в Угледаре
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Рейнджерс» победили «Детройт», Панарин набрал два очка

«Виннипег» на выезде обыграл «Сент-Луис»