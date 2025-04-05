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5 апреля, 05:03

«Миннесота» проиграла «Айлендерс»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Миннесота» на выезде проиграла «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:3.

Единстыенный гол «Уайлд» забил Матс Цуккарелло. У «Айлендерс» отличились Кейси Сизикас, Симон Хольмстрем и Ноа Добсон.

Вратарь команды Илья Сорокин сделал 25 сэйвов. Российский нападающий Максим Цыплаков отдал одну голевую передачу.

«Миннесота» с 89 очками 77 матчах занимает 8-е место в Западной конференции. «Айлендерс» с 76 баллами в 75 играх находится на 12-й строчке «Востока».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Миннесота» — 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Голы: Зуккарелло — 18 (Юханссон), 21:42 — 0:1. Сизикас — 7 (Добсон, Энгвалль), 22:18 — 1:1. Хольмстрем — 18 (Цыплаков, Пулок), 24:02 — 2:1. Добсон — 9 (бол., Деанджело), 43:36 — 3:1.

Вратари: Сорокин — Густавссон (57:02).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 27 (4+14+9) — 28 (11+9+8).

Наши: Романов (23.06/4/0), Цыплаков (15.30/5/0) — Тренин (9.34/2/0).

5 апреля. Нью-Йорк. UBS Arena.

ХК Миннесота Уайлд
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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