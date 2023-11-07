8 ноября «Айлендерс» дома на «Ю-би-эс Арена» в городе Нью-Йорк (США) встретится с «Миннесотой» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра пройдет в среду. Начало — в 03.30 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция матча НХЛ «Айлендерс» — «Миннесота» будет доступна в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте».

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию самых интересных событий игры «Айлендерс» — «Миннесота» в своем матч-центре.

«Айлендерс» с 13 очками занимают четвертое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Уайлд», за который выступает российский нападающий Кирилл Капризов, с 10 баллами располагается на седьмой строчке в Центральном дивизионе.

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