«Айлендерс» сыграет с «Миннесотой» в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на 5 апреля. Матч пройдет на льду «ЮБС Арены» в Элмонте (штат Нью-Йорк, США). Начало — в 2.30 по московскому времени.

«Айлендерс» — «Миннесота»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Следить за ключевыми событиями встречи «Айлендерс» — «Миннесота» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей НХЛ нет. Трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Нью-Йорк» набрал 74 очка в 74 играх и занимает 12-е место в Восточной конференции. «Уайлд» располагается на восьмой строчке на Западе (у команды — 89 очков в 76 встречах).

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте