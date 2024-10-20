«Айлендерс» по буллитам обыграли «Монреаль», Варламов сделал 21 сэйв

«Айлендерс» выиграли у «Монреаля» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б. В серии буллитов команды исполнили по 9 бросков — 3:2.

Российский голкипер «островитян» Семен Варламов отразил 21 из 24 бросков по своим воротам.

Российский нападающий Максим Цыплаков отметился голевой передачей. В серии буллитов он не реализовал свою попытку, как и его соотечественник и одноклубник Александр Романов.

«Айлендерс» с 6 очками занимают 9-е место в Восточной конференции. «Монреаль» располагается на 11-й строчке — 5 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Монреаль» — 4:3 Б (2:1, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Хорват — 2 (бол., Барзал, Добсон), 14:32 — 1:0. Палмиери — 2 (Добсон, Цыплаков), 16:58 — 2:0. Кофилд — 5 (бол., Мэтисон, Слафковски), 19:56 — 2:1. Мэйлу — 1 (Эванс, Андерсон), 20:59 — 2:2. Ли — 2 (Пажо, Пелек), 55:24 — 3:2. Кофилд — 6 (Слафковски, Сузуки), 57:50 — 3:3.

Победный буллит: Добсон.

Вратари: Варламов — Примо.

Штраф: 2 — 12.

Броски: 36 (7+12+14+3) — 24 (11+7+3+3).

Наши: Романов (21.12/1/+2), Цыплаков (17.41/1/-1) — -.

20 октября. Нью-Йорк. UBS Arena.