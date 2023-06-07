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Сегодня, 09:20

«Айлендерс» намерены сохранить Варламова

Иван Торопцев
Корреспондент
Семен Варламов.
Фото USA Today Sports
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Генеральный менеджер «Айлендерс» Лу Ламорелло заявил, что клуб собирается сохранить российского вратаря Семена Варламова, сообщает журналист Эндрю Гросс.

Также Ламорелло сообщил, что команда рассчитывает оставить в составе защитника Скотта Мэйфилда и нападающего Пьерра Энгвалла.

Генеральный менеджер «островитян» добавил, что клуб готов предложить новый контракт нападающему Заку Паризе, но все зависит от того, захочет ли 38-летний американец продолжать карьеру.

Все четыре хоккеиста могут стать неограниченно свободными агентами этим летом.

Семен Варламов выступает за «Айлендерс» с 2019 года. В сезоне-2022/23 35-летний россиянин принял участие в 23 матчах команды и дважды отыграл на ноль, отражая 91,3 процента бросков.

Семен Варламов
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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