«Нэшвилл» обыграл «Айлендерс», Сорокин совершил 19 сэйвов из 21

«Нэшвилл» на выезде обыграл «Айлендерс» в мате регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

В составе «Предаторз» отличились Филип Форсберг, Роман Йоси, Мэтт Дюшен и Микаео Гранлуд. Вратарь «Нешвилла» Кевин Ланкинен совершил 49 сэйвов после 50 бросков.

У «Нью-Йорка» шайба на счету Мэттью Барзала. Вратарь «Айлендерс» совершил 19 сэйвов после 21 броска.

«Нэшвилл» с 26 очками поднялся на 7-ю строчку Запада. «Айлендерс» с 30 очками на 5-м месте Востока.

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«Айлендерс» — «Нэшвилл» — 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Голы: Форсберг — 8 (бол., Дюшен, Йоси), 14:18 — 0:1. Йоси — 6 (бол., Форсберг, Дюшен), 28:22 — 0:2. Барзал — 3 (бол., Нельсон), 51:06 — 1:2. Дюшен — 6 (п.в.), 58:47 — 1:3. Гранлунд — 4 (п.в.), 59:23 — 1:4.

Вратари: Сорокин (58:32 — 58:47, 58:52 — 59:23) — Ланкинен.

Штраф: 11 — 13.

Броски: 50 (9+18+23) — 23 (7+9+7).

Наши: Романов (14.43/2/0) — Тренин (13.59/0/0).

3 декабря. Нью-Йорк. UBS Arena.