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НХЛ

Сегодня, 05:24

«Нью-Джерси» обыграл «Айлендерс». Сорокин пропустил 3 гола

Евгений Козинов
Корреспондент

«Айлендерс» на своем льду проиграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:4. «Дэвилз» одержали вторую победу подряд.

Российский голкипер проигравшей команды Илья Сорокин отразил 39 из 42 бросков по своим воротам.

«Нью-Джерси» идет на 11-й строчке в Восточной конференции, а «Айлендерс» — на 14-й.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Нью-Джерси» — 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)

Голы: Хьюз — 1 (Сиверсон), 21:35 — 0:1. Палат — 2 (Братт, Хишир), 28:09 — 0:2. Палат — 3 (Братт, Хишир), 55:28 — 0:3. Ли — 2 (Палмиери, Барзал), 56:44 — 1:3. Хишир — 2 (п.в.), 59:25 — 1:4.

Вратари: Сорокин (57:01) — Блэквуд.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 17 (3+9+5) — 43 (13+10+20).

Наши: Романов (20.35/0/-1) — -.

21 октября. Нью-Йорк. UBS Arena. 16046 зрителей.

Илья Сорокин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Джерси Дэвилз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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