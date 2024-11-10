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Сегодня, 06:13

«Айлендерс» в овертайме уступили «Нью-Джерси», Сорокин отразил 29 бросков

Сергей Разин
корреспондент
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«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступили в овертайме «Нью-Джерси» со счетом 3:4.

В составе «островитян» отличились Симон Хольмстрем, Деннис Чоловски и Брок Нельсон, форвард Максим Цыплаков отметился результативной передачей, вратарь Илья Сорокин отразил 29 бросков из 33. У «Дэвилз» дубль оформил Джек Хьюз, забросивший победную шайбу, а также по голу забили Доусон Мерсер и Стефан Ноесен.

После этого матча «Айлендерс» с 15 очками занимают 10-е место в Восточной конференции, «Нью-Джерси» с 22 очками — на второй строчке.

НХЛ
ХК Нью-Джерси Дэвилз
ХК Нью-Йорк Айлендерс

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