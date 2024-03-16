«Оттава» в овертайме переиграла «Айлендерс». Зуб сделал голевую передачу

«Оттава» переиграла «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

Победную шайбу забросил капитан канадской команды Брэди Ткачук.

Российский защитник «Сенаторз» Артем Зуб сделал результативную передачу на второй гол своего клуба.

«Айлендерс» занимают девятое место в Восточной конференции, набрав 73 очка в 66 матчах. «Оттава» идет 15-й с 60 очками в 65 встречах.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Оттава» — 3:4 ОТ (1:0, 1:1, 1:2, 0:1)

Голы: Мартин — 3 (Клаттербак, Маклин), 4:27 — 1:0. Ткачак — 28 (Батерсон, Браннстрем), 31:46 — 1:1. Палмиери — 21 (Пажо, Ли), 36:22 — 2:1. Грейг — 10 (Штюцле, Зуб), 46:35 — 2:2. Ткачак — 29 (бол., Штюцле, Батерсон), 52:14 — 2:3. Хорват — 27 (бол., Добсон, Барзал), 59:22 — 3:3. Ткачак — 30 (бол., Пинто, Штюцле), 64:36 — 3:4.

Вратари: Варламов (57:59 — 59:22) — Корписало.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 33 (5+13+13+2) — 30 (8+12+6+4).

Наши: Романов (17.21/0/+1) — Зуб (21.45/2/+1).

16 марта. Нью-Йорк. UBS Arena.