Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

16 марта, 22:15

«Оттава» в овертайме переиграла «Айлендерс». Зуб сделал голевую передачу

Telegram Дзен

«Оттава» переиграла «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

Победную шайбу забросил капитан канадской команды Брэди Ткачук.

Российский защитник «Сенаторз» Артем Зуб сделал результативную передачу на второй гол своего клуба.

«Айлендерс» занимают девятое место в Восточной конференции, набрав 73 очка в 66 матчах. «Оттава» идет 15-й с 60 очками в 65 встречах.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Оттава» — 3:4 ОТ (1:0, 1:1, 1:2, 0:1)

Голы: Мартин — 3 (Клаттербак, Маклин), 4:27 — 1:0. Ткачак — 28 (Батерсон, Браннстрем), 31:46 — 1:1. Палмиери — 21 (Пажо, Ли), 36:22 — 2:1. Грейг — 10 (Штюцле, Зуб), 46:35 — 2:2. Ткачак — 29 (бол., Штюцле, Батерсон), 52:14 — 2:3. Хорват — 27 (бол., Добсон, Барзал), 59:22 — 3:3. Ткачак — 30 (бол., Пинто, Штюцле), 64:36 — 3:4.

Вратари: Варламов (57:59 — 59:22) — Корписало.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 33 (5+13+13+2) — 30 (8+12+6+4).

Наши: Романов (17.21/0/+1) — Зуб (21.45/2/+1).

16 марта. Нью-Йорк. UBS Arena.

Артем Зуб
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Оттава Сенаторз
0
Читайте также
Тимоти Шаламе снялся в продолжении «Дюны»
Федор Чалов продлил контракт с ЦСКА до лета 2025 года
В Москве скончался оперный певец Евгений Кунгуров
«Автобусы» Разина, мужицкий характер от Заварухина, обвинения от Юрова. Что произошло после матча «Автомобилист» - «Металлург»
Сирена об эвакуации прозвучала в Оренбурге
Экс-депутата Норвегии объявили в розыск в РФ за наемничество на стороне ВСУ
Популярное видео
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Детройт» победил «Баффало» и прервал серию из семи поражений подряд

Российский форвард Панарин достиг отметки в 90 очков в третьем сезоне НХЛ подряд