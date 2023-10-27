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НХЛ

27 октября, 05:31

«Айлендерс» выиграли у «Оттавы». Сорокин сделал 45 сейвов

Евгений Козинов
Корреспондент
Илья Сорокин.
Фото USA Today Sports
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«Айлендерс» переиграли «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. «Островитяне» прервали неудачную серию из трех поражений.

Российский голкипер Илья Сорокин отразил 45 из 47 бросков по своим воротам.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Оттава» — 3:2 (2:0, 0:2, 1:0)

Голы: Хорват — 3 (бол., Палмиери, Добсон), 2:41 — 1:0. Клаттербак — 2 (Сизикас), 13:05 — 2:0. Жиру — 2 (бол., Штюцле, Норрис), 26:52 — 2:1. Чикран — 4 (Шартье, Келли), 32:25 — 2:2. Добсон — 2 (Барзал, Хорват), 46:45 — 3:2.

Вратари: Сорокин (49:22 — 49:30) — Корписало (16:38 — 17:01, 59:18).

Штраф: 21 — 15.

Броски: 38 (17+10+11) — 47 (13+18+16).

Наши: Романов (20.35/1/+1) — Тарасенко (18.39/3/0).

27 октября. Нью-Йорк. UBS Arena. 14 911 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Илья Сорокин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Оттава Сенаторз
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