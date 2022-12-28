«Айлендерс» переиграли «Питтсбург». Сорокин отразил 19 бросков

Сегодня, 06:05
«Айлендерс» обыграли «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1. «Пингвинз» потерпели второе поражение подряд.
Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 19 из 20 бросков по своим воротам.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Айлендерс» — «Питтсбург» — 5:1 (1:1, 3:0, 1:0)
Голы: Ли — 12 (Нельсон), 1:03 — 1:0. Жозеф — 2, 15:13 — 1:1. Барзал — 6 (Фэшинг, Бэйли), 20:50 — 2:1. Бэйли — 6 (Добсон, Романов), 31:32 — 3:1. Барзал — 7, 36:42 — 4:1. Ли — 13 (Нельсон, Пулок), 43:33 — 5:1.
Вратари: Сорокин — Джерри.
Штраф: 2 — 6.
Броски: 42 (14+20+8) — 20 (12+4+4).
Наши: Романов (19.34/1/+3) — Малкин (14.50/2/-1).
28 декабря. Нью-Йорк. UBS Arena. 17255 зрителей.