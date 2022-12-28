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Сегодня, 06:05

«Айлендерс» переиграли «Питтсбург». Сорокин отразил 19 бросков

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Айлендерс» обыграли «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1. «Пингвинз» потерпели второе поражение подряд.

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 19 из 20 бросков по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Питтсбург» — 5:1 (1:1, 3:0, 1:0)

Голы: Ли — 12 (Нельсон), 1:03 — 1:0. Жозеф — 2, 15:13 — 1:1. Барзал — 6 (Фэшинг, Бэйли), 20:50 — 2:1. Бэйли — 6 (Добсон, Романов), 31:32 — 3:1. Барзал — 7, 36:42 — 4:1. Ли — 13 (Нельсон, Пулок), 43:33 — 5:1.

Вратари: Сорокин — Джерри.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 42 (14+20+8) — 20 (12+4+4).

Наши: Романов (19.34/1/+3) — Малкин (14.50/2/-1).

28 декабря. Нью-Йорк. UBS Arena. 17255 зрителей.

Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Питтсбург Пингвинз
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