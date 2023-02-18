«Айлендерс» переиграли «Питтсбург». Сорокин сделал 41 сэйв

«Айлендерс» обыграли «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4. Команда из Нью-Йорка прервала свою неудачную серию из трех поражений.

Российский голкипер Илья Сорокин отразил 41 из 45 бросков по своим воротам и помог команде выиграть. Защитник Александр Романов сделал голевую передачу.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин сыграл 18 минут 44 секунд и не отметился бросками по воротам соперника.

«Айлендерс» сравнялись с «Питтсбругом» по очкам в таблице Восточной конференции — 63. Они занимают 8-е и 7-е места соответственно.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Питтсбург» — 5:4 (1:1, 2:3, 2:0)

Голы: Кросби — 25 (Жозеф, Руведел), 12:00 — 0:1. Ли — 20 (Барзал), 13:56 — 1:1. Ракелль — 20 (Гюнцель, Летанг), 23:53 — 1:2. Зукер — 14 (Жозеф, Руведел), 25:35 — 1:3. Нельсон — 23 (Мэйфилд, Романов), 34:25 — 2:3. Ракелль — 21 (Кросби, Петтерссон), 38:57 — 2:4. Ли — 21 (Барзал, Ахо), 39:32 — 3:4. Нельсон — 24 (бол., Добсон, Ли), 45:01 — 4:4. Паризе — 15 (Нельсон, Ахо), 57:17 — 5:4.

Вратари: Сорокин — Десмит.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 28 (8+10+10) — 44 (18+19+7).

Наши: Романов (15.55/1/-1) — Малкин (18.44/0/0).

18 февраля. Нью-Йорк. UBS Arena. 17255 зрителей.