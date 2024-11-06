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Сегодня, 06:23

«Айлендерс» по буллитам обыграли «Питтсбург»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Айлендерс» выиграли у «Питтсбурга» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Питтсбург» — 4:3 Б (0:0, 1:2, 2:1, 0:0, 1:0)

Голы: Кросби — 6 (Малкин, Ракелль), 25:27 — 0:1. Палмиери — 6 (Хорват, Цыплаков), 32:21 — 1:1. Малкин — 4 (бол., Грызлик, Ракелль), 33:37 — 1:2. Бантинг — 1 (Пулюярви, Аччиари), 47:44 — 1:3. Хольмстрем — 1 (бол., Палмиери, Пулок), 49:41 — 2:3. Пажо — 3 (Хорват, Ли), 52:48 — 3:3.

Победный буллит: Хорват.

Вратари: Сорокин — Неделькович.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 26 (6+10+10+0) — 35 (12+14+7+2).

Наши: Цыплаков (17.25/0/+1) — Малкин (22.12/3/0).

6 ноября. Нью-Йорк. UBS Arena.

Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Питтсбург Пингвинз

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