Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

5 ноября, 23:30

«Айлендерс» — «Питтсбург»: смотреть онлайн-трансляцию матча НХЛ

«Айлендерс» проведут матч с «Питтсбургом» в регулярном чемпионате НХЛ
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Telegram Дзен

«Айлендерс» и «Питтсбург» проведут матч в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на среду, 6 ноября. Матч пройдет на льду «Ю-би-эс Арены» в Нью-Йорке и начнется в 3.30 по московскому времени.

Официальных трансляций матчей НХЛ в прямом эфире в России нет. Следить за североамериканским хоккеем можно в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте».

Ключевые события игры «Айлендерс» — «Питтсбург» отслеживайте в матч-центре «СЭ».

В регулярном чемпионате-2024/25 «Айлендерс» набрал 10 очков в 12 матчах, в предыдущей игре команда Ильи Сорокина уступила «Рейнджерс» (2:5). «Пингвинз» набрали 11 очков в 13 матчах, в предыдущей игре соперником команды Евгения Малкина был «Монреаль» (3:1).

НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Питтсбург Пингвинз

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Мбаппе невзлюбили в «Реале»: Анчелотти считает его проблемой, команда не зовет на ужины
Военные РФ пресекли попытку захвата ВСУ Запорожской АЭС
3-летний индиец Аниш Саркар стал самым молодым игроком в рейтинге ФИДЕ
«Известия» опубликовали кадры с места атаки дрона ВСУ по жилому дому в Белгороде
В Узбекистане мужчину приговорили к пяти годам колонии за наемничество
Журналист опубликовал результаты медицинского обследования интерсекс-боксерши Хелиф
Сегодня
Вчера
Неделя