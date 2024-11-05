«Айлендерс» и «Питтсбург» проведут матч в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на среду, 6 ноября. Матч пройдет на льду «Ю-би-эс Арены» в Нью-Йорке и начнется в 3.30 по московскому времени.

Официальных трансляций матчей НХЛ в прямом эфире в России нет. Следить за североамериканским хоккеем можно в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте».

Ключевые события игры «Айлендерс» — «Питтсбург» отслеживайте в матч-центре «СЭ».

В регулярном чемпионате-2024/25 «Айлендерс» набрал 10 очков в 12 матчах, в предыдущей игре команда Ильи Сорокина уступила «Рейнджерс» (2:5). «Пингвинз» набрали 11 очков в 13 матчах, в предыдущей игре соперником команды Евгения Малкина был «Монреаль» (3:1).