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НХЛ

5 февраля, 22:54

«Айлендерс» подписали новый контракт с Хорватом на 8 лет

Иван Шитик
Корреспондент
Бо Хорват.
Фото ХК «Айлендерс»
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«Айлендерс» заключили новый контракт с нападающим Бо Хорватом, сообщает сайт клуба.

27-летний хоккеист заключил соглашение на 8 лет, которое вступит в силу со следующего сезона. Его текущий контракт с зарплатой 5,5 миллиона долларов рассчитан до конца этого сезона.

Форвард «Ванкувера» Бо Хорват в конце января в результате обмена перешел в команду из Нью-Йорка.

Взамен на 27-летнего канадца «Кэнакс» получили форварда Энтони Бовилье, Аату Рати и условный выбор в первом раунде драфта НХЛ 2023 года.

Бо Хорват
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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