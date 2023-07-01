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1 июля, 23:55

«Айлендерс» продлили контракт с Варламовым на четыре года

Иван Торопцев
Корреспондент
Семен Варламов.
Фото USA Today Sports
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«Айлендерс» объявили о продлении контракта с российским вратарем Семеном Варламовым.

35-летний голкипер заключил новое соглашение с клубом сроком на четыре года.

Финансовые детали сделки не уточняются. По прошлому контракту хоккеист получал в среднем 5 миллионов долларов в год.

Варламов выступает за «Айлендерс» с 2019 года. В сезоне-2022/23 россиянин провел 23 матча за команду в регулярном чемпионате НХЛ и отразил 91,3 процента бросков при коэффициенте надежности 2,70.

Также команда из Нью-Йорка объявила о продлении контракта с другим российским вратарем команды, Ильей Сорокиным.

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Семен Варламов
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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