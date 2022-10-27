41 сэйв Сорокина помог «Айлендерс» обыграть «Рейнджерс»

«Айлендерс» выиграл у «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0. Синерубашечники потерпели четвертое поражение подряд.

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 41 бросок по своим воротам. Его признали первой звездой встречи.

«Айлендерс» идут на 15-м месте в Восточной конференции, а «Рейнджерс» — на 12-м.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Рейнджерс» — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Голы: Палмиери — 1 (Пажо, Пулок), 28:44 — 1:0. Бэйли — 1 (Пелек, Барзал), 45:37 — 2:0. Палмиери — 2 (Пелек, Пажо), 55:22 — 3:0.

Вратари: Сорокин — Галак.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 29 (8+12+9) — 41 (17+12+12).

Наши: Романов (15.22/3/+1) — Панарин (19.30/2/-1).

27 октября. Нью-Йорк. UBS Arena.