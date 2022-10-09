Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 04:41

«Рейнджерс» уступили «Айлендерс», Шестеркин отразил 13 бросков

Сергей Разин
корреспондент

«Рейнджерс» в предсезонном матче НХЛ уступили «Айлендерс» со счетом 1:3.

В составе «островитян» отличились Киффер Беллоуз, Мэтью Барзал и Зак Паризе, вратарь Илья Сорокин отразил 28 бросков. Гости ответили точным броском Каапо Каппо, вратарь Игорь Шестеркин отразил 13 бросков.

В другом матче предсезонки «Бостон» уступил «Нью-Джерси» (3:5), у белорусского форварда «Дэвилз» Егора Шаранговича заброшенная шайба.

В первом матче регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» 12 октября встретятся с «Тампой», «Айлендерс» 14 октября сыграют с «Флоридой».

Игорь Шестеркин
Илья Сорокин
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
0
Читайте также
НХЛ заявила, что уже не ждет Россию на Кубке мира. Но не все так просто
Джокович обыграл Медведева 1:1. Невероятная битва и шокирующее снятие россиянина
Немцы поддержали Меркель за слова о необходимости наладить отношения с РФ
В Запорожской области обстреляли казарму артбригады ВСУ
Россия не отказывалась от посреднических услуг на переговорах с Украиной
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

«Вашингтон» в овертайме обыграл «Коламбус», у Овечкина и Чинахова по голу

Капризов после победы над «Далласом» подарил клюшку болельщику «Миннесоты»