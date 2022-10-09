«Рейнджерс» уступили «Айлендерс», Шестеркин отразил 13 бросков

«Рейнджерс» в предсезонном матче НХЛ уступили «Айлендерс» со счетом 1:3.

В составе «островитян» отличились Киффер Беллоуз, Мэтью Барзал и Зак Паризе, вратарь Илья Сорокин отразил 28 бросков. Гости ответили точным броском Каапо Каппо, вратарь Игорь Шестеркин отразил 13 бросков.

В другом матче предсезонки «Бостон» уступил «Нью-Джерси» (3:5), у белорусского форварда «Дэвилз» Егора Шаранговича заброшенная шайба.

В первом матче регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» 12 октября встретятся с «Тампой», «Айлендерс» 14 октября сыграют с «Флоридой».