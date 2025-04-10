«Айлендерс» сыграет с «Рейнджерс» в регулярном чемпионате НХЛ в ночь с 10 на 11 апреля. Матч пройдет на льду «UBS Арены» в Нью-Йорке (США). Начало — в 2.30 по московскому времени.

«Айлендерс» — «Рейнджерс»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Ключевые события противостояния «Айлендерс» — «Рейнджерс» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей НХЛ нет. Трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Айлендерс» набрали 79 очков в 77 играх и занимают 10-е место в Восточной конференции. «Рейнджерс» располагаются на 12-й строчке на Востоке (у команды — 79 очков в 78 встречах).

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