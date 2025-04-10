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10 апреля, 23:20

«Айлендерс» — «Рейнджерс»: смотреть трансляцию матча турнира НХЛ

«Айлендерс» сыграет с «Рейнджерс» в регулярном чемпионате НХЛ 11 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Артемий Панарин (ХК «Рейнджерс»).
Фото USA Today Sports
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«Айлендерс» сыграет с «Рейнджерс» в регулярном чемпионате НХЛ в ночь с 10 на 11 апреля. Матч пройдет на льду «UBS Арены» в Нью-Йорке (США). Начало — в 2.30 по московскому времени.

«Айлендерс» — «Рейнджерс»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Ключевые события противостояния «Айлендерс» — «Рейнджерс» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей НХЛ нет. Трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Айлендерс» набрали 79 очков в 77 играх и занимают 10-е место в Восточной конференции. «Рейнджерс» располагаются на 12-й строчке на Востоке (у команды — 79 очков в 78 встречах).

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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