«Сан-Хосе» проиграл «Айлендерс». Евгений Свечников набрал 2 очка

«Айлендерс» обыграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Шаркс» потерпели пятое поражение подряд.

В составе проигравшей команды голом и голевой передачей отметился российский нападающий Евгений Свечников. Теперь у него 3 (2+1) очка в этом сезоне.

Svechnikov scores his second goal of the season ?? pic.twitter.com/3NZCc88fkQ — Sharks on NBCS (@NBCSSharks) October 19, 2022

Российский голкипер «Айлендерс» Семен Варламов отразил 26 из 28 бросков по своим воротам. Его признали третьей звездой встречи.