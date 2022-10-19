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Сегодня, 05:25

«Сан-Хосе» проиграл «Айлендерс». Евгений Свечников набрал 2 очка

Евгений Козинов
Корреспондент

«Айлендерс» обыграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Шаркс» потерпели пятое поражение подряд.

В составе проигравшей команды голом и голевой передачей отметился российский нападающий Евгений Свечников. Теперь у него 3 (2+1) очка в этом сезоне.

Российский голкипер «Айлендерс» Семен Варламов отразил 26 из 28 бросков по своим воротам. Его признали третьей звездой встречи.

Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Сан-Хосе Шаркс
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