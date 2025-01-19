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Сегодня, 06:21

«Айлендерс» дома обыграли «Сан-Хосе» в НХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Айлендерс» на домашнем льду одержали победу над «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

Победу хозяевам принесли голы Мэтью Барзала, Брока Нельсона, Ноа Добсона и Райана Пулока. Единственный гол гостей в активе Барклая Гудроу.

Голкипер гостей Александр Георгиев отразил 27 бросков по своим воротам.

«Айлендерс» (43 очка) занимает 15-е место в Восточной конференции НХЛ. «Сан-Хосе» (34) идет 15-м на «Западе».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» - «Сан-Хосе» — 4:1 (0:0, 3:1, 1:0)

Голы: Барзал — 6, 28:47 — 1:0. Гудроу — 3 (Рутта), 30:02 — 1:1. Нельсон — 13 (Палмиери, Пелек), 30:42 — 2:1. Добсон — 6 (Барзал, Хорват), 39:33 — 3:1. Пулок — 3 (Дюклер, Нельсон), 41:03 — 4:1.

Вратари: Хегберг — Георгиев.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 31 (10+14+7) — 19 (4+7+8).

Наши: Романов (23.26/0/0) — -.

19 января. Нью-Йорк. UBS Arena. 17255 зрителей.

Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Сан-Хосе Шаркс
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