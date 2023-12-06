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НХЛ

Сегодня, 06:21

«Сан-Хосе» победил «Айлендерс»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Сан-Хосе» в овертайме обыграл «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ.

Российские хоккеисты «Шаркс» Александр Барабанов и Никита Охотюк отметились голевыми передачами. Российский голкипер «островитян» Илья Сорокин отразил 27 из 32 бросков по своим воротам.

«Сан-Хосе» набрал 16 очков и занимает 15-е место в Западной конференции. «Айлендерс» идет на 8-й строчке Восточной конференции — 27 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Сан-Хосе» — 4:5 ОТ (1:1, 1:0, 2:3, 0:1)

Голы: Готье — 2 (Хольмстрем, Хорват), 9:28 — 1:0. Гертл — 5 (Дюклер), 12:19 — 1:1. Нельсон — 10 (бол., Добсон, Хорват), 25:27 — 2:1. Райлли — 1 (мен., Хольмстрем), 45:17 — 3:1. Пулок — 2 (бол., Райлли, Пажо), 48:27 — 4:1. Лабанк — 1 (Охотюк), 51:55 — 4:2. Гертл — 6 (Гранлунд, Эклунд), 56:49 — 4:3. Гертл — 7 (Эклунд, Барабанов), 58:30 — 4:4. Эклунд — 6, 64:55 — 4:5.

Вратари: Сорокин — Кяхкенен (56:27 — 56:49, 57:35 — 58:30).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 37 (15+9+12+1) — 32 (7+11+11+3).

Наши: Романов (24.41/2/-2) — Барабанов (18.35/1/+1), Охотюк (18.12/0/+1).

6 декабря. Нью-Йорк. UBS Arena.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Сан-Хосе Шаркс
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