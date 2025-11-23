Видео
Сегодня, 02:11

«Сент-Луис» выиграл у «Айлендерс» в гостях, Бучневич сделал голевой пас

Павел Лопатко

«Сент-Луис» обыграл «Айлендерс» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

У гостей голы забили Брэйден Шенн и Пиус Сутер. Российский нападающий Павел Бучневич сделал результативный пас. В сезоне-2025/26 у 30-летнего игрока 8 (2+6) очков в 22 матчах.

Андерс Ли забил единственный гол за «Айлендерс». 30-летний российский вратарь Илья Сорокин отразил 20 бросков в створ из 22.

«Сент-Луис» прервал серию из четырех поражений подряд. Он занимает 13-е место в Западной конференции (20 очков после 22 игр). «Айлендерс» расположились на 4-м месте в Восточной конференции (26 очков после 22 матчей).

НХЛ. Регулярный чемпионат
22 ноября, 23:30. UBS Arena (Нью-Йорк)
Айлендерс
Сент-Луис
Илья Сорокин
Павел Бучневич
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Сент-Луис Блюз
