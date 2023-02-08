Сорокин отразил 31 бросок в победном матче «Айлендерс» против «Сиэтла»

«Айлендерс» обыграли «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0. «Островитяне» одержали четвертую победу подряд.

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил все 31 бросок по своим воротам. Он пятый раз в этом сезоне сыграл на ноль.

«Айлендерс» с 59 очками идут на 9-м месте в Восточной конференции. «Сиэтл» занимает 4-е место в Западной конференции — 63 очка.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Сиэтл» — 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)

Голы: Болдюк — 1 (Мэйфилд, Нельсон), 7:59 — 1:0. Хольмстрем — 3 (Пажо), 18:29 — 2:0. Паризе — 14 (Пажо, Пелек), 23:38 — 3:0. Хорват — 30 (Барзал), 25:08 — 4:0.

Вратари: Сорокин — Джонс.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 27 (9+11+7) — 31 (8+13+10).

8 февраля. Нью-Йорк. UBS Arena. 17255 зрителей