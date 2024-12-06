«Айлендерс» дома проиграли «Сиэтлу», Цыплаков забил один гол

«Айлендерс» на своем льду проиграли «Сиэтлу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:5.

Российский нападающий островитян Максим Цыплаков забросил одну шайбу. Голкипер Илья Сорокин сыграл первый период и отразил 9 из 13 бросков по своим воротам.

«Сиэтл» набрал 27 очков в 27 играх и занимает 10-е место в Западной конференции. «Айлендерс» идут на 13-й строчке в Восточной конференции — 25 очков в 27 матчах.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Сиэтл» — 2:5 (0:2, 0:2, 2:1)

Голы: Картье — 3 (Данн, Ларссон), 2:48 — 0:1. Бьоркстранд — 7 (бол., Данн, Стивенсон), 16:58 — 0:2. Данн — 2 (Ларссон, Бенайерс), 23:55 — 0:3. Райт — 5 (бол., Монтур), 33:05 — 0:4. Добсон — 2 (Хольмстрем, Романов), 51:57 — 1:4. Цыплаков — 4 (Пулок, Хорват), 55:37 — 2:4. Шварц — 7 (п.в., Танев), 57:20 — 2:5.

Вратари: Сорокин (Хегберг, 40:00, 55:45 — 57:20) — Даккорд.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 30 (9+6+15) — 25 (8+5+12).

Наши: Романов (18.55/1/0), Цыплаков (14.12/3/+1) — -.

6 декабря. Нью-Йорк. UBS Arena. 14877 зрителей.