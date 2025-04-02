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2 апреля, 05:06

«Тампа» на выезде обыграла «Айлендерс», Кучеров сделал 2 голевые передачи

Евгений Козинов
Корреспондент
Никита Кучеров (слева).
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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«Тампа» на выезде выиграла у «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Лайтнинг» одержали четвертую победу подряд.

Российский нападающий Никита Кучеров отметился двумя голевыми передачами. Его признали второй звездой встречи. 31-летний россиянин набрал 111 (33+78) очков в 70 играх этого сезона.

Российский голкипер гостей Андрей Василевский отразил 28 из 29 бросков по воротам. Вратарь «островитян» Игорь Сорокин отразил 19 из 22 бросков.

«Тампа» набрала 93 очка в 74 матчах и занимает 4-е место в Восточной конференции. «Айлендерс» идет на 12-й строчке — 74 очка в 74 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Тампа-Бэй» — 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Голы: Бьоркстранд — 20 (Раддиш, Пойнт), 8:46 — 0:1. Хорват — 25 (мен., Пулок), 10:57 — 1:1. Гюнцель — 38 (Кучеров, Пойнт), 28:09 — 1:2. Хедман — 14 (Кучеров, Гюнцель), 30:41 — 1:3. Пол — 22 (п.в., Чирелли, Чернак), 56:29 — 1:4.

Вратари: Сорокин (56:03 — 56:29) — Василевский.

Штраф: 15 — 15.

Броски: 28 (10+9+9) — 23 (11+6+6).

Наши: Романов (18.43/2/0), Цыплаков (12.22/1/-1) — Кучеров (18.34/2/+1).

2 апреля. Нью-Йорк. UBS Arena.

34
Андрей Василевский (хоккей)
Илья Сорокин
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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