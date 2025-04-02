«Айлендерс» и «Тампа-Бэй» проведут матч в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на среду, 2 апреля. Встреча пройдет на льду «Ю-би-эс Арены» в Нью-Йорке (США). Стартовое вбрасывание — в 2.30 по московскому времени.

«Айлендерс» и «Тампа-Бэй»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео)

Изучать ключевые события и результат игры «Айлендерс» — «Тампа-Бэй» можно в матч-центре сайта «СЭ».

Официальных трансляций НХЛ в России нет. В прямом эфире игры североамериканской лиги появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Айлендерс» набрали 74 очка в 73 матчах и перед игровым днем занимали 12-е место на «Востоке», предыдущим соперником нью-йоркского клуба была «Каролина» (4:6). У «Тампы» 91 очко в 73 играх и 4-е место в конференции, в субботу «Лайтнинг» выиграли у «Айлендерс» (5:3).