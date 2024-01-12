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НХЛ

Сегодня, 06:11

«Айлендерс» в овертайме обыграли «Торонто», Романов забросил шайбу

Сергей Разин
корреспондент
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«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграли «Торонто» со счетом 4:3.

В составе «островитян» отличились Кайл Палмьери, Александр Романов, Бо Хорват и Мэтью Барзал, вратарь Илья Сорокин отразил 32 броска. У «Мэйпл Ливз» дубль оформил Остон Мэттьюс, еще один гол забил Бобби Макманн.

После этого матча «Айлендерс» с 48 очками занимают шестое место в Восточной конференции, «Торонто» с 50 очками — на пятой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Торонто» — 4:3 ОТ (1:1, 2:2, 0:0, 1:0)

Голы: Палмиери — 10 (бол., Добсон, Барзал), 0:40 — 1:0. Макманн — 2 (Грегор, Броди), 12:39 — 1:1. Мэттьюс — 32 (Марнер, Найз), 20:26 — 1:2. Мэттьюс — 33 (Хольмберг), 22:40 — 1:3. Романов — 4 (Барзал, Добсон), 24:18 — 2:3. Хорват — 17 (бол., Добсон, Барзал), 33:51 — 3:3. Барзал — 12 (Добсон), 60:21 — 4:3.

Вратари: Сорокин — Джонс.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 30 (11+15+3+1) — 35 (12+14+9+0).

Наши: Романов (21.26/3/0) — -.

12 января. Нью-Йорк. UBS Arena. 17255 зрителей.

НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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