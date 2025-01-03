«Айлендерс» проиграли «Торонто», Сорокин сделал 29 сэйвов

«Торонто» на выезде обыграл «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1. Нью-йоркская команда потерпела третье поражение подряд.

Российский вратарь островитян Илья Сорокин отразил 29 из 31 броска по своим воротам.

«Айлендерс» с 35 очками в 39 матчах занимают 15-е место в Восточной конференции. «Торонто» располагается на 3-й строчке — 50 очков в 39 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Торонто» — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Макманн — 11 (Робертсон), 30:43 — 0:1. Мэйфилд — 2 (Барзал, Пелек), 38:15 — 1:1. Макманн — 12 (бол., Экман-Ларссон, Доми), 57:01 — 1:2.

Вратари: Сорокин — Уолл.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 33 (8+11+14) — 31 (11+11+9).

Наши: Романов (20.07/2/-1), Цыплаков (15.20/1/0) — -.

3 января. Нью-Йорк. UBS Arena. 17255 зрителей.