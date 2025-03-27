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27 марта, 05:13

«Айлендерс» потерпели поражение от «Ванкувера», Сорокина заменили после 4 голов

Евгений Козинов
Корреспондент
Илья Сорокин (слева) в воротах «Айлендерс».
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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«Айлендерс» на своем льду проиграли «Ванкуверу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:5. «Островитяне» потерпели третье поражение подряд.

Российский голкипер хозяев Илья Сорокин отразил 15 из 19 бросков по своим воротам. Его заменили на 2-й минуте третьего периода после четвертой пропущенной шайбы.

«Ванкувер» набрал 80 очков в 72 матчах и занимает 9-е место в Западной конференции. «Айлендерс» идут на 9-й строчке в Восточной конференции — 74 очка в 71 игре.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Ванкувер» — 2:5 (0:0, 2:3, 0:2)

Голы: Шервуд — 16 (Хьюз, Гронек), 22:39 — 0:1. Сизикас — 6 (мен., Пажо), 25:35 — 1:1. Деанджело — 3 (Сизикас), 29:00 — 2:1. Рятю — 3 (М. Петтерссон, Шервуд), 33:59 — 2:2. Форборт — 2 (Дебраск, Сутер), 39:37 — 2:3. Блюгерс — 8 (Гарлэнд, О`Коннор), 41:05 — 2:4. Шервуд — 17 (п.в., Сутер, О`Коннор), 58:08 — 2:5.

Вратари: Сорокин (Хегберг, 41:05, 55:54 — 58:08) — Демко.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 28 (10+11+7) — 25 (5+13+7).

Наши: Романов (20.43/2/+1), Цыплаков (11.04/1/-2) — -.

27 марта. Нью-Йорк. UBS Arena.

Илья Сорокин
Хоккей
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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