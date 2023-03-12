«Вашингтон» разгромил «Айлендерс», у Овечкина результативный пас

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Айлендерс» со счетом 5:1.

В составе «Кэпиталз» форвард Александр Овечкин отметился результативной передачей.

После этого матча «Вашингтон» с 71 очками занимает 10-е место в Восточной конференции, «Айлендерс» с 76 баллами — на восьмой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Вашингтон» — 1:5 (1:2, 0:0, 0:3)

Голы: Энгвалль — 13, 5:18 — 1:0. Строум — 16 (Сандин, ван Римсдайк), 6:41 — 1:1. Оши — 17 (Сандин, ван Римсдайк), 19:13 — 1:2. Манта — 10 (Овечкин, Строум), 44:15 — 1:3. Дауд — 11, 52:18 — 1:4. Бэкстрем — 4 (Сандин, Манта), 53:19 — 1:5.

Вратари: Варламов — Кемпер.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 18 (4+8+6) — 27 (12+8+7).

Наши: Романов (16.43/0/+1) — Алексеев (11.55/1/-1), Кузнецов (19.52/2/-1), Овечкин (19.49/4/0).

12 марта. Нью-Йорк. UBS Arena.