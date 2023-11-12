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НХЛ

Сегодня, 06:00

«Вашингтон» обыграл «Айлендерс», Овечкин оформил дубль

Сергей Разин
корреспондент
12 ноября. «Вашингтон» обыграл «Айлендерс».
Фото USA Today Sports
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«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Айлендерс» со счетом 4:1.

В составе «Кэпиталз» дубль оформил Александр Овечкин, забросив одну из шайб в пустые ворота, еще по голу забили Ник Дауд и Алексей Протас, Евгений Кузнецов отметился результативной передачей. У «островитян» гол на счету Александра Романова, Семен Варламов отразил 24 броска из 27.

После этого матча «Вашингтон» с 16 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, «Айлендерс» с 13 очками — на 13-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Вашингтон» — 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Голы: Овечкин — 3 (Кузнецов), 9:18 — 0:1. Романов — 1 (Хорват), 19:17 — 1:1. Дауд — 1 (Обе-Кубель, Карлсон), 33:05 — 1:2. Протас — 1 (Филлипс, Макмайкл), 39:20 — 1:3. Овечкин — 4 (п.в., Маленстин, Сандин), 59:57 — 1:4.

Вратари: Варламов (56:39 — 59:57) — Шепард.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 37 (12+9+16) — 28 (7+15+6).

Наши: Романов (21.51/4/0) — Алексеев (13.52/0/0), Кузнецов (19.39/1/+1), Овечкин (18.09/5/+2).

12 ноября. Нью-Йорк. UBS Arena. 16519

НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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