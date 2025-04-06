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6 апреля, 20:16

«Вашингтон» пропустил два гола в первом периоде матча с «Айлендерс»

Алина Савинова
«Вашингтон» не отметился голами в первом периоде матча с «Айлендерс».
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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«Вашингтон» уступает «Айлендерс» после первого периода матча регулярного чемпионата НХЛ, в котором российский форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин может побить рекорд канадца Уэйна Гретцки и стать лучшим снайпером в истории лиги.

В первом игровом отрезке «Вашингтон» пропустил два гола. Ворота «Кэпиталз» защищает американец Чарли Линдгрен, у «Айлендерс» стартовым голкипером стал россиянин Илья Сорокин, которому Овечкин еще не забивал.

5 апреля в игре против «Чикаго» (5:3) 39-летний Овечкин сделал дубль и повторил рекорд Гретцки — теперь у них по 894 гола в НХЛ. Выйдя на лед в сегодняшнем матче, россиянин также догнал канадца по числу игр в лиге — 1487.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Айлендерс» — «Вашингтон».

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Александр Овечкин
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