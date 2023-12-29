Сегодня, 21:30
«Айлендерс» на своем поле сыграет против «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь с 29 на 30 декабря. Встреча пройдет на «Ю-би-эс Арене» в Элмонте, штат Нью-Йорк, в непосредственной близости от ипподрома в Бельмонт Парке. Начало — в 03.30 по московскому времени.
Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Айлендерс» — «Вашингтон» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следите за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате в матч-центре «СЭ».
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