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Сегодня, 21:30

«Айлендерс» — «Вашингтон»: смотреть трансляцию матча НХЛ (видео бесплатно онлайн)

Видеотрансляция матча НХЛ «Айлендерс» — «Вашингтон» 30 декабря во Вконтакте начнется в 03.30
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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«Айлендерс» на своем поле сыграет против «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь с 29 на 30 декабря. Встреча пройдет на «Ю-би-эс Арене» . Начало — в 03.30 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Айлендерс» — «Вашингтон» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следите за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате в матч-центре «СЭ».

В активе у «Айлендерс» 41 балл, с которыми команда занимает четвертое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Кэпиталз» идет на пятой позиции в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 39 очков.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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