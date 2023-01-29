«Айлендерс» обыграли «Вегас» в овертайме, Варламов отразил 44 броска

Сегодня, 06:16
«Айлендерс» обыграли «Вегас» дома в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 ОТ.
В основное время у хозяев забросил Андерс Ли, у гостей — Вильям Каррье. На первой минуте овертайма Каррье не реализовал буллит, а за 32 секунды до конца овертайма нападающий «Айлендерс» Мэтью Барзал стал автором победной шайбы.
Российский вратарь «островитян» Семен Варламов отразил 44 из 45 бросков.
«Айлендерс» занимают 10-е место в таблице Восточной конференции с 55 очками в 52 матчах. «Вегас» идет на третьей строчке Запада с 62 очками в 51 игре.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Айлендерс» — «Вегас» — 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Ли — 19 (Палмиери, Нельсон), 23:52 — 1:0. Каррье — 12 (Стивенсон, Кессел), 36:08 — 1:1. Барзал — 12 (Бовилье, Пелек), 64:28 — 2:1.
Нереализованный буллит: Каррье (Вегас), 60:26.
Вратари: Варламов — Томпсон.
Штраф: 4 — 2.
Броски: 37 (15+15+6+1) — 45 (8+16+17+4).
Наши: Романов (19.32/1/-1) — -.
29 января. Нью-Йорк. UBS Arena. 17255 зрителей.