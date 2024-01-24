Гол Барбашева помог «Вегасу» обыграть «Айлендерс»

«Айлендерс» на своем льду проиграли «Вегасу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3.

Российский нападающий «Голден Найтс» Иван Барбашев отметился одной заброшенной шайбой и одной голевой передачей. Российский голкипер «островитян» Илья Сорокин отразил 24 из 27 бросков по своим воротам.

«Вегас» набрал 62 очка и занимает 5-е место в Западной конференции. «Айлендерс» идет на 10-й строчке в Восточной конференции — 51 очко.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Вегас» — 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)

Голы: Барбашев — 12 (Пьетранджело), 11:52 — 0:1. Нельсон — 20 (Романов, Добсон), 23:35 — 1:1. Ремпал — 1 (бол., Руа, Пьетранджело), 27:18 — 1:2. Руа — 9 (Маршессо, Барбашев), 29:07 — 1:3. Пажо — 6 (мен., Хольмстрем, Пелек), 49:26 — 2:3.

Вратари: Сорокин (58:14) — Хилл.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 42 (8+18+16) — 27 (7+9+11).

Наши: Романов (19.16/0/0) — Барбашев (15.56/4/+2), Дорофеев (14.57/2/-1).

24 января. Нью-Йорк. UBS Arena.