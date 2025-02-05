«Айлендерс» обыграли «Вегас», Сорокин сделал 33 сэйва

«Айлендерс» переиграли «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

У нью-йоркской команды шайбы забросили Бо Хорват и Брок Нельсон. Единственный гол «Голден Найтс» на счету Брэндона Саада.

Российский голкипер островитян Илья Сорокин отразил 33 из 34 бросков по своим воротам. Его признали первой звездой встречи.

Вратарь «Голден Найтс» Илья Самсонов отразил 12 из 14 бросков.

«Айлендерс» набрали 57 очков в 53 матчах и занимает 11-е место в Восточной конференции. «Вегас» идет на 4-й строчке в Западной конференции — 68 очков в 54 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Вегас» — 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Голы: Хорват — 19 (Пелек, Цыплаков), 18:21 — 1:0. Саад — 8 (Хэг, Руа), 47:40 — 1:1. Нельсон — 16 (Романов, Деанджело), 50:43 — 2:1.

Вратари: Сорокин — Самсонов (58:14).

Штраф: 2 — 2.

Броски: 14 (4+4+6) — 34 (5+14+15).

Наши: Романов (28.51/1/+2), Цыплаков (16.52/0/+1) — Барбашев (22.22/2/0), Дорофеев (18.29/4/-1).

5 февраля. Нью-Йорк. UBS Arena.