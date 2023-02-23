0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 05:34

«Айлендерс» обыграли «Виннипег». Сорокин сделал 25 сэйвов

Евгений Козинов
Корреспондент
23 февраля. «Айлендерс» — «Виннипег» — 2:1. Илья Сорокин в воротах.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

«Айлендерс» переиграли «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1. Встреча прошла на «UBS Арене» в Нью-Йорке.

Российский голкипер «островитян» Илья Сорокин отразил 25 из 26 бросков по своим воротам и был признан первой звездой встречи. Его одноклубник и соотечественник Александр Романов отметился 6-ю силовыми приемами за 17 минут 41 секунду игрового времени.

«Айлендерс» набрали 67 очков и идут на 7-м месте в Восточной конференции. «Виннипег» занимают третью строчку в Западной конференции — 71 очко.

Илья Сорокин
Хоккей
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Нью-Йорк Айлендерс
0
Читайте также
Жизнь Костомарова снова под угрозой? Источники опять говорят об инсульте
Источники сообщают о поражении мозга Костомарова. Новые переживания по поводу здоровья Романа
Митинг-концерт в Лужниках 22 февраля — во сколько смотреть, кто выступает
«РИА Новости» сравнили послание Путина со взрывом информационной бомбы
Байден заявил, что страны Запада не собираются нападать на Россию
В КБР задержали причастных к торговле людьми участников преступной группы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Вегас» обменял Уэбера в «Аризону». У него второй самый дорогой контракт в НХЛ

Сорокин признан первой звездой матча «Айлендерс» — «Виннипег»