Сегодня, 08:20

«Айлендерс» внесли защитника Романова в список травмированных

Павел Лопатко

«Айлендерс» внесли в список травмированных российского защитника Александра Романова.

25-летний игрок обороны травмировался в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом» (3:2) после толчка нападающего «Старз» Микко Рантанена. Романов не смог покинуть лед без помощи медперсонала, Рантанену выписали дисциплинарный штраф до конца игры.

«Надеюсь, с [Романовым] все будет в порядке. Я не знаю точного характера травмы... Никто не был рад видеть, как кто-то получает травму таким образом», — сказал после игры главный тренер «Айлендерс» Патрик Руа.

В сезоне-2025/26 Романов в 15 матчах набрал 1 (0+1) очко. Он проводил на льду в среднем 19 минут 27 секунд игрового времени.

Александр Романов
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
