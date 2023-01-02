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НХЛ

2 января, 23:41

«Айлендерс» вывели Варламова из списка травмированных

Ана Горшкова
Корреспондент
Семен Варламов.
Фото Global Look Press
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Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семен Варламов выведен из списка травмированных, сообщается в Twitter-аккаунте клуба.

23 декабря 34-летний хоккеист был переведен в длительный список травмированных. Он получил повреждение нижней части тела 17 декабря во время матча регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (5:2).

В связи с возвращения Варламова в состав «Айлендерс» вратарь Кори Шнайдер отправлен в фарм-клуб.

В нынешнем сезоне Варламов в 12 матчах регулярного чемпионата показал коэффициент надежности 2,65 и 91,9 процента отраженных бросков. Летом у него истекает контракт с зарплатой в 5 миллионов долларов в год.

Ближайший матч «Айлендерс» состоится 4 января против «Ванкувера». Начало — в 6.00 мск.

Источник: https://twitter.com/NYIslanders/status/1609984219211784194?s=20&t=0etD2ibuwXP_hij_nidwLA
Семен Варламов
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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