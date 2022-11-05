Айзерман и Константинов произвели символическое вбрасывание перед матчем «Детройта» с «Айлендерс»

Перед матчем регулярного чемпионата НХЛ между «Айлендерс» и «Детройтом» церемония символического вбрасывания произвели знаменитые игроки «Красных крыльев».

На льду под овации болельщиков появились бывший капитан, а ныне генеральный менеджер «Детройта» Стивен Айзерман, а также легендарный защитник Владимир Константинов.

В этом сезоне «Детройт» празднует 25-летие завоевания Кубка Стэнли сезона-1996/1997.

Константинов стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Детройта», после чего попал в автомобильную аварию и оказался частично парализован.