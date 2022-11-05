Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 20:28

Айзерман и Константинов произвели символическое вбрасывание перед матчем «Детройта» с «Айлендерс»

Иван Шитик
Корреспондент
Стивен Айзерман и Владимир Константинов.
Telegram Новости

Перед матчем регулярного чемпионата НХЛ между «Айлендерс» и «Детройтом» церемония символического вбрасывания произвели знаменитые игроки «Красных крыльев».

На льду под овации болельщиков появились бывший капитан, а ныне генеральный менеджер «Детройта» Стивен Айзерман, а также легендарный защитник Владимир Константинов.

В этом сезоне «Детройт» празднует 25-летие завоевания Кубка Стэнли сезона-1996/1997.

Константинов стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Детройта», после чего попал в автомобильную аварию и оказался частично парализован.

ХК Детройт Ред Уингз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
Владимир Константинов
Стивен Айзерман
1
0
Читайте также
«От бомжа отличаюсь тем, что одет получше». Невероятная история банкротства и спасения знаменитого баскетболиста
Карпин остается в сборной до лета 2024 года: подробности нового контракта
В Китае назвали дурным знаком заявление Зеленского об участии в саммите G20
Экс-чемпион мира по шахматам Карпов находится в крайне тяжелом состоянии
Читатели NYP потребовали объявить Байдену импичмент после его шутки
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Нападающий «Рейнджерс» Кравцов вернулся к тренировкам

«Вашингтон» забрал с драфта отказов нападающего «Торонто» Обе-Кубеля