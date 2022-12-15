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Сегодня, 10:19

Агент Бабаев — о сравнении Овечкина с Месси и Роналду: «Они, на мой взгляд, все стоят в одном ряду»

Алина Савинова
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Известный хоккейный агент Шуми Бабаев сравнил форварда «Вашингтона» Александра Овечкина с футболистами Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

«Месси тоже профессионал, попробуйте пробежать с мячом такое расстояние на большой скорости. Посмотрите на Роналду, сейчас у него чуть-чуть скорость упала и ему стало тяжелее. Поэтому, думаю, они все, вы можете взять из любого вида спорта взять великих игроков, они, на мой взгляд, все стоят в одном ряду.

Тем более, если уже возраст, не так много игроков, вспомните того же футболиста Роже Милла. Сколько лет ему было, он играл на чемпионатах мира. И при нем сборная Камеруна достигла максимальной высоты, четвертьфинала. Это все люди, которые ставят перед собой задачу, имеют харизму и понимают, они живут этим. Как Овечкин живет хоккеем, они живут футболом, это их жизнь", — приводит Metaratings.ru слова Бабаева.

В матче против «Чикаго» (7:3), который прошел 14 декабря, Овечкин забил свой 800-й гол в НХЛ. Он стал 3-м игроком с 800 голами в истории НХЛ. Впереди только Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ россиянин набрал 34 очка (20+14).

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-babaev-ovechkin-zhivyet-khokkeem-messi-i-ronaldu-zhivut-futbolom-eto-ikh-zhizn-1439529/
Александр Овечкин
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Хоккей
НХЛ
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