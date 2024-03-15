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НХЛ

15 марта, 04:28

«Айлендерс» проиграли «Баффало». Сорокин сделал 33 сейва

Евгений Козинов
Корреспондент
Илья Сорокин.
Фото USA Today Sports
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«Баффало» на своем льду обыграл «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0. «Сэйбрз» одержали третью победу подряд.

Российский голкипер «островитян» Илья Сорокин отразил 33 из 36 бросков по воротам.

«Айлендерс» с 72 очками идут на 8-й строчке в Восточной конференции. «Баффало» занимает 11-е место — 69 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Айлендерс» — 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)

Голы: Олофссон — 6 (бол., Петерка, Пауэр), 24:28 — 1:0. Козенс — 15 (Клифтон, Скиннер), 28:15 — 2:0. Бенсон — 8 (Йокихарью, Пауэр), 29:41 — 3:0. Бенсон — 9 (п.в., Далин, Байрам), 55:06 — 4:0.

Вратари: Луукконен — Сорокин (53:07 — 55:06).

Штраф: 13 — 13.

Броски: 37 (13+16+8) — 21 (5+6+10).

Наши: — - Романов (16.57/1/-1).

15 марта. Баффало. KeyBank Center. 15637 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Илья Сорокин
Хоккей
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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