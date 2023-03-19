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НХЛ

Сегодня, 22:31

«Бостон» на выезде обыграл «Баффало» со счетом 7:0

Ана Горшкова
Корреспондент
«Баффало» — «Бостон» — 0:7.
Фото USA Today Sports
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«Бостон» на выезде обыграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:0.

Голами в составе «Брюинз» отметились Патрис Бержерон, Гарнет Хэтэуэй, Джейк Дебраск, Хампус Линдхольм, Давид Пастрняк, Чарли Койл и Чарли Макэвой.

Дебраск, Бержерон, Коннор Клифтон и Брэд Маршан отдали по две голевые передачи каждый.

Российский защитник «Баффало» Илья Любушкин провел на льду 16 минут 19 секунд и не отметился результативными действиями. Его показатель полезности «-1».

«Бостон» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 111 очков в 69 матчах. «Баффало» находится на 11-й строчке (72 очка).

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«Баффало» — «Бостон» — 0:7 (0:3, 0:1, 0:3)

Голы: Бержерон — 26 (Маршан, Дебраск), 0:15 — 0:1. Хэтэуэй — 11 (Зборжил, Клифтон), 9:01 — 0:2. Дебраск — 22 (Койл, Клифтон), 11:40 — 0:3. Линдхольм — 10 (Дебраск, Бержерон), 27:48 — 0:4. Пастрняк — 48 (бол., Бержерон, Маршан), 50:37 — 0:5. Койл — 13 (Макэвой, Фредерик), 51:33 — 0:6. Макэвой — 6 (Бертуцци, Дебраск), 57:59 — 0:7.

Вратари: Луукконен — Суэймен.

Штраф: 13 — 15.

Броски: 27 (11+5+11) — 26 (7+8+11).

Наши: Любушкин (16.40/0/-1) — -.

19 марта. Баффало. KeyBank Center. 19070 зрителей.

НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Бостон Брюинз
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