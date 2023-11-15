«Калгари» переиграл «Монреаль». Задоров сделал голевую передачу

Сегодня, 05:52
«Калгари» выиграл у «Монреаля» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1. «Канадиенс» потерпели второе поражение подряд.
Российский защитник «Флэймз» Никита Задоров отметился одной голевой передачей.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Монреаль» — «Калгари» — 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)
Голы: Кадри — 3 (Зари, Задоров), 22:35 — 0:1. Линдстрем — 1 (Дворак, Слафковски), 22:52 — 1:1. Зари — 3 (Андерссон, Поспишил), 33:07 — 1:2.
Вратари: Монтембо (58:35) — Маркстрем.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 34 (14+12+8) — 29 (10+11+8).
Наши: — - Задоров (21.08/4/+1).
15 ноября. Монреаль. Centre Bell. 21105 зрителей.