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Сегодня, 05:52

«Калгари» переиграл «Монреаль». Задоров сделал голевую передачу

Евгений Козинов
Корреспондент
15 ноября. Монреаль - Калгари - 1:2.
Фото USA Today Sports
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«Калгари» выиграл у «Монреаля» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1. «Канадиенс» потерпели второе поражение подряд.

Российский защитник «Флэймз» Никита Задоров отметился одной голевой передачей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Калгари» — 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)

Голы: Кадри — 3 (Зари, Задоров), 22:35 — 0:1. Линдстрем — 1 (Дворак, Слафковски), 22:52 — 1:1. Зари — 3 (Андерссон, Поспишил), 33:07 — 1:2.

Вратари: Монтембо (58:35) — Маркстрем.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 34 (14+12+8) — 29 (10+11+8).

Наши: — - Задоров (21.08/4/+1).

15 ноября. Монреаль. Centre Bell. 21105 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Хоккей
НХЛ
ХК Калгари Флэймз
ХК Монреаль Канадиенс
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