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Сегодня, 06:23

«Бостон» обыграл «Баффало» и прервал серию из четырех поражений

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Бостон» обыграл «Баффало» на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

Нападающий «Брюинз» Чарли Койл сделал дубль, у Брэда Маршана и Джейка Дебраска по две результативные передачи.

«Бостон» прервал серию из четырех поражений, команда занимает второе место в таблице Восточной конференции НХЛ с 46 очками в 33 матчах.

«Баффало» идет на 14-й строчке с 32 очками в 36 играх.

НХЛ

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«Баффало» — «Бостон» — 1:4 (0:2, 0:2, 1:0)

Голы: Лорей — 3 (ван Римсдайк, Фредерик), 4:19 — 0:1. Койл — 11 (бол., Дебраск, Маршан), 13:42 — 0:2. Койл — 12 (бол., Дебраск, Пастрняк), 24:18 — 0:3. Гики — 6 (бол., Макэвой, Маршан), 33:44 — 0:4. Э. Джонсон — 3 (Пауэр, Миттельштадт), 45:11 — 1:4.

Вратари: Леви — Суэймен.

Штраф: 10 — 12.

Броски: 26 (8+10+8) — 25 (7+13+5).

28 декабря. Баффало. KeyBank Center. 19070 зрителей.

Хоккей
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Бостон Брюинз
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